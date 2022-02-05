تحالف الفتح:لن يستقر العراق دون “توافق شيعي ـ شيعي”

تحالف الفتح:لن يستقر العراق دون “توافق شيعي ـ شيعي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح، كريم عليوي، السبت، أن العملية السياسية ستكون عرجاء اذا لم يحدث هناك توافق شيعي.وقال عليوي في حديث  صحفي، إن “العملية السياسية ستكون (عرجاء) اذا لم يحدث هناك توافق شيعي شيعي، و شيعي سني، وشيعي كردي، فالحكومة المقبلة لم تتقدم مستقبلا لاسيما وأن هناك عدم رضا عما يحصل من الشعب ودول الجوار”.وبين: “لازلنا نأمل بالوصول إلى توافق وذهاب الإطار كاملا مع الصدر وقد يكون هناك طرح لثلاثة أشخاص لتولي منصب رئيس الوزراء والكتل هي من تختار أحدهم”.وأضاف عليوي، أنه “اذا اصبح هناك توافق شيعي شيعي فأن كل الأمور ستحل حتى مسألة اختيار رئيس الجمهورية فمن الممكن ان يحل امره مع التوافق بين البيت الشيعي اولا”.وأوضح عليوي أن “رئيس الوزراء المقبل سيكون شخص اقتصادي اكثر مما هو سياسي لكون العراق لديه استقرار سياسي مع جميع الدول وهو بحاجة الآن إلى تطور خدمي اقتصادي”.

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