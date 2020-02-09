تحالف الفتح:ليس مهما أن يكون وزيرا شيعيا في حكومة علاوي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح، ثامر ذيبان، الاحد، عن وجود اتفاق بين الكتل الشيعية على عدم فرض أي أسماء معينة على رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.وقال ذيبان، في حديث صحفي، إن ” الكتل السياسية اجمعت على عدم تدخلها بتشكيل الحكومة العراقية”، مبينا ان “رئيس الوزراء المكلف يتحمل مسؤولية تسمية الوزراء ولا يحق لاي احد التدخل في عمله”.وأضاف ان “الجميع لديه رغبه بعدم الاشتراك في حكومة محمد توفيق علاوي”، مشيرا بالقول “وعلى الأخير ان يتولى مسؤولية تشكيل حكومة تتضمن أسماء وشخصيات محترمة ومن ذوي الاختصاص”.وقال “لا يهم ان يكون الوزير شيعياً او سنياً او كردياً”.ولفت الى ان “الدستور العراق لا يتضمن أي فقرة تخص (تقاسم السلطة)، ولكن توجد به إشارات لحفظ التوازن والتمثيل”.وبين ان “الحكومات التي شكلت على أساس المحاصصة، لم تجدي نفعا، بل على العكس جلبت الفساد والخروقات وتراجع في كل المجالات”.