تحالف الفتح:مباحثات السوداني مع الجانب الأمريكي ” مبهمة”

تحالف الفتح:مباحثات السوداني مع الجانب الأمريكي ” مبهمة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء، على مباحثات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الجانب الأمريكي بشأن انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “السوداني مطالب بالكشف عن التفاهمات التي توصل اليها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن في “البنتاغون”.وأضاف، ان ” السوداني وصل الى مقترحات جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي القتالية في العراق”، مشيرا الى انها” لم تتضح بعد”. ولفت الفتلاوي، الى ان ” الشعب العراقي يرغب بمعرفة حيثيات زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن وما توصل اليه من اتفاقيات جديدة في الجانبين الأمني والاقتصادي”.وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بحث مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في “البنتاغون” مقترحات جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، مشددا ، على أن الأجهزة الأمنية العراقية اليوم على مستوى عالٍ من الجهوزية للقيام بمهامها.

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