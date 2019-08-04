تحالف الفتح:مجالس المحافظات فاقدة للشرعية ووجودها استمراراً للفساد

تحالف الفتح:مجالس المحافظات فاقدة للشرعية ووجودها استمراراً للفساد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد  النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، الأحد، أن مجالس المحافظات أصبحت فاقدا للشرعية، مبينا أن تلك المجالس بدأت تزاول أعمال سياسية أكثر من مزاولة الأعمال الخدمية.وقال عواد في تصريح  صحفي، إن “وجود مجالس المحافظات اصبح فاقدا للشرعية القانونية وان منحها صلاحيات لحين اجراء الانتخابات استمرار الفساد وهدر للمال العام”، مبينا أن “بعض مجالس المحافظات بدأت تاخذ مسارات سياسية بعيدا عن تقديم الخدمات للمواطنين”.وأضاف، أن “بعض الاعضاء اصبح يزاول اعمال  ابتزاز والمساومات ضد  المحافظ من اجل الحصول على المشاريع داخل المحافظة وبخلاف ذلك يتجه الفاسدون نحو تهديد المحافظ بالاقالة”. 

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