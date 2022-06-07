تحالف الفتح:مجاملة التيار الصدري لحزب بارزاني على حساب الدولة أمراً خطير

تحالف الفتح:مجاملة التيار الصدري لحزب بارزاني على حساب الدولة أمراً خطير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، على زيارة وفد حكومة إقليم كردستان لبغداد لبحث امكانية التراجع عن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتصدير النفط والغاز في الإقليم، مبينا ان التفاوض على الغاء قرار المحكمة الاتحادية غير ممكن مطلقا.وقال القيادي في الفتح علي الفتلاوي في حديث  صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتصدير النفط والغاز من قبل إقليم كردستان، غير قابل للنقاش او التفاوض او المساومة من قبل الحكومة الاتحادية او بعض القوى السياسية”.وأضاف ان “القرار ملزم التطبيق لكل السلطات ومن يخالف تطبيقه يعرض نفسه الى المحاسبة والمساءلة القانونية”، مشيرا الى ان “هناك مجاملات سياسية من قبل حكومة الكاظمي ومن قبل قوى سياسية خلال زيارة الوفد الكردي من اجل المماطلة والتسويف في قرار محكمة الاتحادية”.ولفت الى ان “كسر قرارات المحكمة وفق الصفقات السياسية امر خطير جداً، وله عواقب كبيرة في المستقبل القريب او البعيد”. واصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن منع اقليم كردستان من تصدير النفط والغاء قانون النفط والغاز المشرع من قبل الاقليم قبل عدة اشهر.

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