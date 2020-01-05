تحالف الفتح:محور المقاومة بزعامة الإمام خامئني لن يهزم

تحالف الفتح:محور المقاومة بزعامة الإمام خامئني لن يهزم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت كتلة تحالف الفتح النيابية، اليوم الاحد، عقب التصويت على قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق “ان محور المقاومة لن يهزم”.وجاء في بيان الكتلة، ، ان “شهادة قاسم سليماني  وابو مهدي المهندس لن تزيدنا الا اصرارا على موقفنا الرافض للوجود الامريكي وقرارنا بطرد كافة القواعد الامريكية واجلائها عن الاراضي العراقية واقتدارا في المضي بذات الاهداف التي سار عليها  سليماني والمهندس طيلة 40عاما من مسيرته الجهادية التي قضاها في جبهة المقاومة من ايران دفاعا عن مشروع الامام خميني .وأضاف البيان ان “محور المقاومة لن يهزم وفيه عطاء سليماني والمهندس وتضحيات عشرات الالاف من ابناء الحركة الاسلامية وفرسان فتوى الامام السيستاني .ولفت البيان بالقول “لن يحيد هذا المحور الذي تشكل بعزائم الرجال وتأسس بقرار الفتوى المباركة عن طريق ذات الشوكة وعن الاهداف الوطنية الكبرى”.وأضاف “اذا كان الامريكيون الذين استهدفوا القائدين العظيمين سليماني والمهندس يظنون انهم استأصلوا محور المقاومة باستهداف هذين الرمزين فهم واهمون لان الشهادة في ثقافة هذا المحور تأصيل لا استئصال وكرامة مابعدها كرامة مستعيدين في ذلك كلاما لمحور الائمة بعد شهادة الحسين  وفي مواجهة سلطان البغي والجبروت .. افبالموت تهددني.. اما علمت ان الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة”.واختتمت الكتلة بيانها بالقول “بناء على ذلك نعلنها تحت قبة البرلمان العراقي صريحة واضحة غير قادحة ولا جارحة اننا سنسلك ذات الطريق الذي سار عليها  سليماني والمهندس ولن نحيد عن هذا الدرب لايماننا ان السيادة والاستقلال الحقيقيين لن يستكملا كافة شروط السيادة والاستقلال الحقيقي الا بارادة الرجال وعزم المقاتلين الذين يتحركون استنادا لروح الشهادة والذوبان بمشروع الثورة والمقاومة ضد اعدئنا .. اعداء الحرية والحياة”.وصوت مجلس النواب في وقت سابق من اليوم، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، قبل رفع جلسته الاستثنائية على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية.محور الإمام خميني

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