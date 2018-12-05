تحالف الفتح:مرشح الداخلية خيار عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر تحالف الفتح، الأربعاء، مرشح حقيبة الداخلية اصبح خيار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ومن حقه تبديل المرشح غير الكفوء، مبينا انه لن يغير اسماء المرشحين للوزارات المتبقية.وقال النائب عن التحالف فاضل عبد شنين، في حديث صحفي له اليوم، إن “تصريح رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الأخير بشأن تغيير اسماء المرشحين للحقائب الوزارية المتبقية واضحا، وأنه لن يغير اسماء المرشحين للوزارات المتبقية”، مردفاً بالقول: “من حقه تغيير اي وزير يرى فيه عدم الكفاءة”.وأضاف عبد شنين، أن “الفتح فوض امر اختيار المرشح لحقيبة الداخلية لرئيس الوزراء”، مشيرا إلى أن “القرار بات اليوم ديمقراطيا بخصوص إختيار الشخصية المناسبة لكل وزارة”.هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، يوم امس الثلاثاء، أنه لن يقدم قوائم وزراء اضافية لاكمال الكابينة الحكومية، معربا عن تطلعه لاتفاق نيابي للتصويت على الوزراء المقدمين.