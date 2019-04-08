تحالف الفتح:مرشح علاوي للدفاع مشمول بالمساءلة!

تحالف الفتح:مرشح علاوي للدفاع مشمول بالمساءلة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الإثنين، 08 نيسان، 2019، شمول مرشح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي لوزارة الدفاع باجراءات المساءلة والعدالة.وقال الموسوي في بيان مقتضب ، إن “مرشح إياد علاوي لوزارة الدفاع الذي يحمل الجنسية السويدية نجاح الشمري، مشمول باجراءات هيأة المسائلة والعدالة، كونه منتمٍ لحزب البعث بدرجة عضو فرقة”.وكشف زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت (30 اذار 2019)، عن مرشحيه لوزارة الدفاع، فيما أشار أن أحدهما لا يرغب الان بالمنصب بعد اتهامه بالانتماء لحزب البعث.وذكر علاوي في حديث صحفي:  “لدينا مرشح لوزارة الدفاع من الموصل، هو عسكري بمعنى الكلمة، هو فيصل الجربا، قالوا انه بعثي، وكل قادة الجيش كانوا بعثيين، هو لا يرغب حاليا بهذا الترشيح”.وأكمل قائلاً: “لدي مرشح ثان هو نجاح الشمري اول قائد لجهاز مكافحة الارهاب في العراق، لديه موقف ايام احداث النجف حمى خلال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اثناء تواجده في العتبة العلوية عام 2004. واعتقد انه يحظى بدعم تحالف الإصلاح، وبنحو 26 من نواب البناء”.

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