تحالف الفتح:معرقلات كبيرة تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد

تحالف الفتح:معرقلات كبيرة تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، اليوم الثلاثاء، (10 تشرين الثاني، 2020)، أن البرلمان سيحل نفسه قبل 60 يوماً من موعد اجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن هنالك معرقلات كبيرة قد تمنع أجراء الانتخابات في موعدها المحدد.وقال الكناني في حديث صحفي، إن “الانتخابات المبكرة لو تم اجراؤها في حزيران من العام المقبل، فإن البرلمان سيحل نفسه قبل شهرين من هذا الموعد حسب المعطيات الموجودة”.واضاف أن “البيئة ما تزال غير آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة، في موعدها المحدد، بالإضافة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، قد يكونان ضمن المعرقلات التي تمنع من اجراء الانتخابات”.وتابع أن “البيئة الآمنة وتوفير الامكانيات المادية اطر مهمة جدا لدعم العملية الانتخابية “.

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