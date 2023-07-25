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مصدر:تشكيل لجنة حكومية لغلق كافة المنافذ غير الرسمية مع إيران
حزب طالباني:حزب بارزاني ما زال يتفرد بالقرار السياسي في الإقليم
تحالف الفتح:مكونات الإطار ستدخل الانتخابات المحلية بقوائم منفردة
السوداني:نحن في خدمة تجارة واقتصاد تركيا رغم تخفيضها حصة العراق المائية لدرجة العطش!!
نائب يطالب السوداني بالقضاء على فساد التيار الصدري في محافظة النجف
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مصدر:تشكيل لجنة حكومية لغلق كافة المنافذ غير الرسمية مع إيران
السوداني:نحن في خدمة تجارة واقتصاد تركيا رغم تخفيضها حصة العراق المائية لدرجة العطش!!
نائب يطالب السوداني بالقضاء على فساد التيار الصدري في محافظة النجف
غرفة التجارة الأردنية:615 مليون دينار أردني قيمة الصادرات الاردنية للعراق في 2022
يتحدثون عن زيادة في إنتاج الغاز العراقي ويبرمون إتفاقيات مع إيران لشراء غازها لمدة 5 سنوات قادمة؟!
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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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الأعرجي:حصر السلاح بيد الدولة لايعني سلاح الحشد أو فصائل “المقاومة”بل من يملك مسدس لحماية عائلته!
بالوثيقة..تأكيداً لما نشرته شبكة أخبار العراق..استمرار تهريب الدولار إلى إيران
نائب يطالب خروج بيشمركة البارزاني من نينوى
إيران:السوداني أوعز ببناء منطقة تجارية حرة مع العراق لزيادة صادراتنا اليه
حكومة الإقليم سنسلم بغداد 50-60 ألف برميل نفط يوميا وليس 250 ألف برميل كما ورد في قانون الموازنة والاتفاق
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- اذاعة INN