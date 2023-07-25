تحالف الفتح:مكونات الإطار ستدخل الانتخابات المحلية بقوائم منفردة

تحالف الفتح:مكونات الإطار ستدخل الانتخابات المحلية بقوائم منفردة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد القيادي في تحالف الفتح صادق عبدالله، اليوم الثلاثاء، دخول قوى الاطار في قائمة موحدة في انتخابات كانون الاول.وقال عبدالله في حديث صحفي، إن” دخول قوى الإطار في قائمة موحدة في انتخابات كانون الاول 2023 المقبل طرح بالفعل خلال اجتماعات الاطار لكن الاراء كانت متباينة لذا فانه من المستبعد اتخاذ هذه الخطوة”.وأضاف، ان” تحالفات انتخابات 2021 ستكون ذاتها في كانون الاول المقبل مع بعض الاختلافات الجزئية”، لافتا الى ان” الفتح سيحسم خياراته خلال الاسبوع القادم ويكشف عن اسماء مرشحيه”.واشار الى ان” عودة مجالس المحافظات مهمة خاصة وان غيابها اثر في واقع اغلب المحافظات كونها جهة رقابية ودستورية في نفس الوقت وحلها لم يكن قرارا صحيحا”.وكانت الحكومة قررت اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 من كانون الاول المقبل”.

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