تحالف الفتح:مكونات تحالفنا تحت توجيه الإمام خامئني

تحالف الفتح:مكونات تحالفنا تحت توجيه الإمام خامئني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث القيادي في تحالف “الفتح”، سعد السعدي، السبت (17 نيسان 2021)، عن طبيعية الخلافات الحاصلة داخل تحالفه، مبيناً أهمية المرحلة المقبلة للتحالف.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “الأنباء التي تحدثت عن وجود خلافات وانشقاقات داخل تحالف الفتح، غير صحيحة”، مشيراً إلى أن تحالفه “متماسك وهو ماضٍ في مشروعه السياسي وتحت توجيه الإمام خامئني”.ولفت إلى أن “الاستعدادات بين الكتل المنضوية داخل التحالف تجري على قدم وساق، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.وبين، أن “الخلافات الحالية داخل تحالف الفتح هي خلافات في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي”، مضيفاً أن “الأمور العالقة يجري حلها من خلال الحوار والتفاهم، لكن دون انشقاق أو خروج شخصيات أو جهات من تحالف الفتح إطلاقا”.وأكد، أن “تحالف الفتح لديه مشروع جديد، يعمل عليه خلال مرحلة مهمة وهي مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة للفوز وتحقيق مشروع المقاومة الإسلامية”.

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