تحالف الفتح:من يدعم بقاء الكاظمي خائن وفاسد

تحالف الفتح:من يدعم بقاء الكاظمي خائن وفاسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي،الثلاثاء، الوعود التي قدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي إلى الشعب العراقي دليل فشل سياساته الخاطئة، فيما أكد أن الجهات السياسية التي تحاول دعم الكاظمي فاشلة أيضا.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “الكاظمي المنتهية ولايته منذ تسلمه زمام الأمور وإلى الآن وخلال عامين متتالين لم ينفذ أي من الوعود التي إطلاقها أمام الشعب العراقي التي بلغت أكثر من40 وعدا، ولو لجزء بسيط منها”.وأضاف، أن “رئيس الوزراء قدم 15 بندا في الملف الاقتصادي، ومن ضمنها الفقرات الموجودة في الورقة البيضاء، وبالتالي لم ينفذ منها سواء 7 % فقط وهو ملف المنافذ الحدودية فقط، فقد أغلق منافذ الوسط والجنوب وترك منافذ الغربية والشمالية مفتوحة”.ولفت إلى، أن “حتى هذه النسبة الضئيلة لا تعد الجزء الحقيقي الذي يعتقد المواطن العراقي بأنه نفذه خلال فترة تسلمه لرئاسة الوزراء، وهذا ما يدل على سياسته الفاشلة وضعفه في قيادة العراق وعدم قدرته على المجيء بشيء جديد يخدم المواطن العراقي”، مبينا أن “اغلب القضايا والملفات سواء كانت الاقتصادية أو سياسية أو حتى أمنية متأزمة ومتأخرة”.وأوضح عضو تحالف الفتح أن “الكتل السياسية التي تحاول دعم الكاظمي لولاية ثانية فاشلة سياسيا، باعتبار فشل الكاظمي معلوم لدى الجميع وواضح من خلال سياساته الخاطئة وأوراقه غير الواقعية”.

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