تحالف الفتح:نأمل من التيار الصدري الإنضمام إلى الإطار التنسيقي

تحالف الفتح:نأمل من التيار الصدري الإنضمام إلى الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الفائز عن تحالف الفتح أحمد الموسوي، الثلاثاء، اتفاق الاطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري  مقتدى الصدر على الخروج برؤية موحدة عبر لجان تختار رئيس وزراء قوي ببرنامج واضح تضعه الكتلتان.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الإطار اتفق مع الصدر على بلورة جميع الأمور والخروج برؤية موحدة عبر لجان تختار رئيس وزراء قوي ببرنامج واضح تضعه الكتلتان”.وأضاف، أن “وجود التيار الصدري إلى جانب التنسيقي في الحكومة المقبلة سيعزز استقرارها”، مؤكدا أنه “لا بد من اتفاق، والمعطيات تؤكّد تشكيل حكومة توافق خلال المرحلة المقبلة”.وأوضح الموسوي، أن “السُنة والكُرد يعانون ذات الانسداد”، مستدركاً، “عدا ذلك فإن الإطار لن ينتظر كثيراً، فقد يذهب باتجاه إعلان الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة، حال إصرار التيار الصدري على حكومة الأغلبية”.

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