تحالف الفتح:نجاح حكومتنا الإطارية سيؤدي إلى تراجع الدور الأمريكي في العراق

تحالف الفتح:نجاح حكومتنا الإطارية سيؤدي إلى تراجع الدور الأمريكي في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاحد، بان امريكا بدأت تفقد قبضتها على اثنين من اهم الملفات في العراق الماسكة لهما بقوة منذ 2003.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، ان “امريكا سعت منذ اتفاقية صفوان بعد 1991 لفرض هيمنتها بشكل مباشر على ملف الكهرباء في العراق بطرق مختلفة، وتبني حوله استيراتيجية شاملة بعد 2003، لإستعماله كورقة ضغط وابتزاز لأي حكومة من خلال اثارة الشارع”.ولفت الى ان “عرقلة واشنطن جهود شركة سيمنز الالمانية لاكثر من مرة في رسم خارطة طريق لانقاذ منظومة الكهرباء في العراق، هو تأكيد لاستراتيجياتها في ابقاء حالة عدم الاستقرار في ملف الطاقة رغم ان 70% من المشاريع في هذا القطاع تنفذ من قبل شركة جنرال الكتريك”.واضاف عبد الهادي، ان “ملف الدولار والذي يعتبر الشريان الاقتصادي في البلاد ايضاً بدأت امريكا تفقد سيطرتها عليه، بعد خطوات حكومة السوداني في عقد اتفاق مقايضة مع طهران لإدامة توريد الغاز مقابل النفط ، الذي شكل مفاجأة للبيت الابيض، بالاضافة الى سياسة تنويع العملات الاجنبية”.واشار الى ان “امريكا لاتريد ان يخرج العراق من كبوته ويسير بالاتجاه الصحيح في النهوض والاعمار”، مؤكداً بانها “سوف تسعى الى عرقلة اي جهود بهذا الاتجاه”،  لكن النهاية النجاح سيكون حليف حكومتنا الاطارية بمباركة الإمام خامئني”.

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