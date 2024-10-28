تحالف الفتح:نرفض استهداف “سيدتنا المقدسة إيران” من قبل إسرائيل

تحالف الفتح:نرفض استهداف “سيدتنا المقدسة إيران” من قبل إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، الاثنين، ان الحكومة لم تمتلك الشجاعة لتحريم الاجواء العراقية على الطيران الامريكي والصهيوني المعادي، لافتا الى ان ضعف الدفاع الجوي وعدم امتلاك القرار الرادع وراء استباحة الاجواء العراقية لقصف إيران الحبيبة.وقال الزبيدي في حديث صحفي، إن “أمريكا سعت لإبقاء الدفاع الجوي العراقي ضعيفا من أجل خدمة مشاريعها ومصالح الكيان الصهيوني، حيث سعت كل من واشنطن وتل أبيب لجعل السلاح الجوي العراقي ضعيفاً لضمان عدم خدمة مصالح بغداد وتأمين السماء العراقية”.واضاف ان “كل الدول التي لديها ضعف في منظومات الدفاع الأرضية والجوية فان اجوائها ستكون مستباحة من قبل القاصي والداني، وهو ماحصل من خرق للأجواء العراقية من قبل الطيران الصهيوني للاعتداء عن سيدتنا إيران المقدسة “.وبين ان “الحكومة العراقية لم تمتلك الشجاعة لردع الجانب الأمريكي من خلال تحريم استخدام الأجواء العراقية ضد اي طيران معادي يستخدمها لضرب دول الجوار، الأمر الذي ادى الى استباحة الاجواء للطيران الصهيوني لتنفيذ عمليات استهداف داخل إيران”.

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