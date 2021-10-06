تحالف الفتح:نرفض الإشراف الأممي على الانتخابات!

تحالف الفتح:نرفض الإشراف الأممي على الانتخابات!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الأربعاء، وجود رفض سياسي كبير لمسألة الأشراف الأممي على الانتخابات العراقية المبكرة.وقال البلداوي، في حديث متلفز ، ان “هناك رفض كبير من غالبية القوى السياسية للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية المبكرة، كون هذا الأمر يمس سيادة البلاد ويمس نزاهة العملية الانتخابية”، موضحا أن “الاشراف يمكن ان يفتح باب التلاعب في نتائج الانتخابات، لصالح بعض الأطراف السياسية”.وأشار إلى أن “الدور الأممي والدولي، يجب ان يكون فقط لغرض المراقبة دون اي تدخل بالشأن الانتخابي، وهذا ما نعمل عليه”، موضحا انه “لا يمكن السماح بأي إشراف لأي طرف دولي وخارج، مهما كان عنوانه”.

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