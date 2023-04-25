تحالف الفتح:نرفض بقاء القوات التركية في شمال العراق

تحالف الفتح:نرفض بقاء القوات التركية في شمال العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، التي أكد فيها عدم انسحاب قوات بلاده من شمال العراق.وقال النائب عن التحالف كريم عليوي،في حديث صحفي، إن “تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اعلان احتلال صريح وهذا مرفوض ولن نقبل ببقاء تلك القوات المحتلة داخل الأراضي العراقية، خصوصاً مع وجود قرار برلماني يقضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق”.وبين عليوي ان “وزارة الخارجية العراقية، مطالبة باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية التركي، وإصرار انقرة على بقاء قواتها المحتلة في شمال العراق”.ودعا، “الى التحرك نحو المجتمع الدولي لإخراج تلك القوات، التي تشكل تهديد للأمن القومي العراقي”.وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أكد في وقت سايق، أن قوات بلاده لن تنسحب في الوقت الراهن من شمالي العراق وسوريا.وقال أوغلو في مقابلة صحافية إن “انسحابنا من شمال العراق وشمال سوريا يعني توقف عملياتنا العسكرية ضد الإرهاب واقتراب الإرهابيين من حدودنا وهذا يشكل تهديدا لأمننا القومي”، معتبرا أن “التنظيمات الإرهابية ستملأ الفراغ الذي سيحدث في حال انسحبت القوات التركية من شمال سوريا، وأن الأمن القومي وأمن الحدود بالغ الأهمية بالنسبة لأنقرة“.ولفت إلى أن تركيا لا تثق بالولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مكافحة الإرهاب، مبينا أن واشنطن تواصل دعم إرهابيي “بي كي كي/ واي بي جي“.وتأتي تصريحات الوزير التركي عشية اجتماع لوزراء دفاع وروؤساء الاستخبارات لكل من سوريا وروسيا وتركيا وإيران في موسكو.

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