تحالف الفتح:نرفض بقاء الكاظمي بالمنصب

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شويغو:تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية من سيطرة القوات الأوكرانية
مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار
بوتين:روسيا سترد على الناتو في حال نشر بنية تحتية عسكرية في السويد وفنلندا
كندا توسع وجودها الدبلوماسي في وسط وشرق أوروبا والقوقاز
بايدن يقرر تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا
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سياسي كردي يطالب بغداد بالسيطرة على مطارات الإقليم
وزير التخطيط والسفيرة الأمريكية يؤكدان على تعزيز العمل بالإتفاقية الإطارية بين البلدين
نائب:استمرار إيران بقطع المياه وتخفيضها من قبل تركيا بسبب خيانة الحكومة والأحزاب والبرلمان
وزير الكهرباء:العراق سيستمر بتوريد الغاز الإيراني لغاية 2026!!
نائب كردي سابق:زوجة وزير الطاقة السابق في حكومة البارزاني تسيطر على تجارة الملف النفطي
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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