تحالف الفتح:نرفض بقاء الكاظمي بالمنصب

تحالف الفتح:نرفض بقاء الكاظمي بالمنصب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن تحالف الفتح زينب الموسوي، الاثنين، أن الإطار التنسيقي يرفض بقاء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته في منصب رئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن حكومة تصريف الأعمال أنهكت الشعب العراقي.وقالت الموسوي في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي يرفض التجديد لبقاء الكاظمي لولاية ثانية”، مبينة أن “هناك الكثير من الملاحظات على عمل حكومة تصريف الأعمال”.وأضافت، أن “الحكومة الحالية تسببت بالكثير من الأزمات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي خاصة أنها أنكهت الشعب العراقي”.وأوضحت النائبة عن تحالف الفتح أن “الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي تتحمل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبها خلال العامين الماضيين بسبب الإجراءات التعسفية التي أضرت بملايين الفقراء”.

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