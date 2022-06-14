تحالف الفتح:نرفض حل البرلمان والحكومة القادمة ” توافقية”

تحالف الفتح:نرفض حل البرلمان والحكومة القادمة ” توافقية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد تحالف الفتح في بيان له ،اليوم الثلاثاء، عدم وجود نية داخل الإطار للذهاب نحو حل البرلمان واللجوء إلى الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان هناك تناغم من الأطراف الأخرى مع ما طرحه الإطار من مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي.وقال البيان، ان “الاكراد والسنة وقبل أن يقدم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب كان لديهما تناغم وتجاوب مع المبادرة التي طرحها الاطار التنسيقي مؤخراً”.وأضاف ان “حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة أمر غير وارد في الوقت الراهن، حيث إن الذهاب نحو هذا الخيار لايخدم البلاد ولا العملية السياسية”.وبين ان “السنة والأكراد من المرجح انهم سيرفضون أي توجه او تحرك باتجاه حل البرلمان واللجوء الى الانتخابات المبكرة من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة”.واضاف البيان، ان الحكومة القادمة توافقية قد تكون برئاسة المالكي أو غيره من قادة الإطار.

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