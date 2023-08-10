تحالف الفتح:وزير الخارجية خائن يجب تبديله

تحالف الفتح:وزير الخارجية خائن يجب تبديله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم تحالف الفتح، الخميس، وزارة الخارجية بالتقصير في ملف ازمة الجفاف التي اجتاحت العراق داعياً الى ضرورة تدويل ملف قطع المياه على العراق من قبل تركيا بشكل أوسع. وقال القيادي بالتحالف، محمود الحياني، في حديث صحفي، إن “انقرة وبالرغم من الازمة الخطيرة التي ضربت العراق لم تعمل على إعطاء الحصص المنصوص عليها في المواثيق الدولة”، مشيرا الى ان “إجراءات الحكومة مازالت خجولة وضعيفة لغاية الان بوجود وزير خاردية كردي خائن انفصالي يعمل ضد العراق وحان الوقت لتبديله”.وتابع، ان “هنالك تقصير واضح بعمل وزارة الخارجية تجاه ملف قطع المياه من قبل تركيا نتيجة غياب التصعيد بالخطوات الدبلوماسية للضغط بأطلاق حصص العراق المائية”، لافتا الى ان “الازمة أدت لمراحل مأساوية بنهري دجلة والفرات في مناطق الجنوب”.واتم الحياني حديثه: ان “تركيا شيدت العديد من السدود التي أدت الى تقليص حصص البلد المائية”، مضيفا ان “ازمة المياه تدعم دوليا من اجل الاستمرار بمحاولات النيل من البلد”.وكان عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق هاشم الصالحي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “تركيا باستخدام ملف المياه لتعطيش محافظات الوسط والجنوب ، مؤكدا ان انحسار مياه نهري دجلة والفرات يعرض البلاد لكارثة إنسانية وبيئية.

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