تحالف الفتح:وزير الخارجية يعمل لصالح الإقليم وليس للبلاد

تحالف الفتح:وزير الخارجية يعمل لصالح الإقليم وليس للبلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية فؤاد حسين بالعمل لصالح السياسية الكردية بشأن عدم الذهاب نحو تجريم أمريكا بالمحاكم الدولية، فيما اكد ان الوزارة تقدم مصالح إقليم كردستان على مصلحة البلد بصورة عامة. وقال الزبيدي في حديث  صحفي، إن “اغلب الخلافات الحاصلة مع الحكومة المركزية تعود الى تقاطع السياسية الخارجية التي تفرضها كردستان”، مشيرا الى ان “الوزارة يجب ان تلتزم بالسياسية الخارجية التي تعمل بها الحكومة”. وتابع، ان “اختلاف السياسية والتوجه بين وزارة الخارجية والحكومة المركزية اضعف القرار العراقي الدولي”، مبينا ان “وزير الخارجية فؤاد حسين مستمر بالعمل لصالح السياسية الكردية وليس للحكومة الاتحادية”. واختتم الزبيدي حديثه: ان “هذه الثغرة ستكون بمثابة العائق الكبير امام تحقيق العراق لسياسته الحكومية والشعبية التي يتعامل بها على الصعيد الدولي في عديد الملفات”، لافتا الى ان “الوزارة تقدم مصالح إقليم كردستان على مصالح البلد بصورة عامة”. 

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