تحالف الفتح:وساطة إيرانية للصلح بين الصدر والإطار

تحالف الفتح:وساطة إيرانية للصلح بين الصدر والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي ، الأربعاء وجود وساطة خارجية مع أطراف داخلية أخرى تسعى لتهدئة الأوضاع بين الإطار والتيار , فيما لفت إلى أن الإطار رفض زج الشارع بالخلافات السياسية .وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “هناك مطالب سياسية يريد الطرف الآخر فرضها بالقوة”، مبينا أن “جهود وتحركات بعض الأطراف السياسية للتهدئة بين الإطار والتيار وإبعاد الدم العراقي”.وأشار إلى أن “أبواب الإطار التنسيقي مفتوحة لكل من يريد التفاهم والتحاور ولا سبيل سوى الحوار للمضي بخطوات تشكيل الحكومة الجديدة”.وأوضح الموسوي، أن “الإطار التنسيقي يعرب عن عدم رغبته في دخول حرمة ولذلك مازلنا مصيرين على التهدئة والحوار بين جميع الأطراف السياسية”.

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