تحالف الفتح:يجب مساءلة الحلبوسي عن مصادر ثراءه الفاحش

تحالف الفتح:يجب مساءلة الحلبوسي عن مصادر ثراءه الفاحش
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الثلاثاء، الانتخابات والصراعات التي حدثت على منصب رئيس مجلس النواب رفعت سعره إلى 90 مليون دولار مبيناً أن الجميع يعلم بشراء الحلبوسي للمنصب من خلال توزيع الأموال على النواب الجدد.وقال الحياني في تصريح صحفي، إن “الانتخابات التشريعية رفعت أسعار المناصب فقط ولم تلتفت للشعب العراقي ومصالحه” مشيراً إلى أنه “على النزاهة وأعضاء مجلس النواب الكشف عن الذمة المالية للحلبوسي وانتقاله إلى ملياردير”.وأضاف أن “ثراء الحلبوسي ظهر بشكل مفاجئ، وهو يندرج من عائلة بسيطة وبعدها ظهر لنا بقصر وسيارات فارهة وطائرات خاصة وسفرات كثيرة بين الدول”.ووصف النائب المستقل محمد عنوز، الثلاثاء، ادارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للبرلمان بغير السليمة في الدورة السابقة، مؤكدا انه يجب تغيير ميزان القوى داخل البرلمان لصالح المواطنين.وكان النائب عن دولة القانون ثائر مخيف قد ذكر في تصريح سابق ، ” أن الثراء الفاحش الذي يملكه اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يجب أن يتم الكشف عنه ليكون انطلاقة تفعيل قانون “من اين لك هذا “.

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