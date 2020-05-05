تحالف الفتح:يرفض إجراء الانتخابات المبكرة بحجج واهية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزير المالية يبحث مع الجهات المعنية”الوضع المالي والاقتصادي المنهار”في البلاد
فضيحة فساد ابطالها الحلبوسي والكربولي والسامرائي والعلي
نائب يكشف عن ملف فساد كبير في حكومة العبادي ويضعه أمام القضاء
وزير التخطيط: 50% نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية
نائب كردي لحكومة مسرور:لماذا لاتوزعون رواتب موظفي الإقليم ومبالغها موجودة؟!
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
-
- اذاعة INN