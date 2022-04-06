تحالف الفتح يطالب الكتل السياسية بالابتعاد عن الأغلبية

تحالف الفتح يطالب الكتل السياسية بالابتعاد عن الأغلبية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب وعضو تحالف الفتح غريب عسكر، الأربعاء، جميع الكتل السياسية بالجلوس على طاولة واحدة وحل جميع المسائل العالقة.وقال عسكر في تصريح صحفي، إن “الانسداد الحاصل في العملية السياسية أثر بشكل مباشر على المواطن، الأمر الذي يدعو الكتل السياسية لحل جميع خلافاتها والجلوس على طاولة المفاوضات “،مبيناً أن “الانسداد السياسي أوقف العراق على قدم واحدة”.وأضاف أن “أعضاء مجلس النواب سيبقون مكتوفي الأيدي ما لم تصل الكتل السياسية إلى صيغة معينة كنقطة انطلاقة لتشكيل الحكومة”.ولفت إلى “ضرورة التقرب من مبدأ التوافق بين الكتل السياسية والابتعاد عن الأغلبية كونها ساهمت بتأخير تشكيل الحكومة أكثر من 5 أشهر”.وكان مجلس النواب قد فشل بعقد جلسته للمرة الثانية، بعد مقاطعة الثلث المعطل للجلسة مرة أخرى، الأمر الذي أدى لرفع رئاسة المجلس الجلسة لإشعار آخر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *