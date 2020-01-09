تحالف الفتح :إيران ستهزم أمريكا في الشرق الأوسط

تحالف الفتح :إيران ستهزم أمريكا في الشرق الأوسط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الخميس, استجابة طهران لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدخول في مفاوضات جديدة بشان الملف النووي, مبينا ان إيران ستضع شرطين أساسيين مقابل قبولها بالتفاوض.وقال القدو في تصريح  صحفي، إن “خطاب ترامب يوم امس اسهم في إضفاء جو من التهدئة بعد ما كان العالم قلقا من تهور ترامب بإصدار قرار بالرد على القصف الإيراني على قواعده في الانبار واربيل , رغم ان الخطاب كان فيه نوع من العنجهية الواضحة ” , مبينا ان ” دعوة ترامب ايران للعودة للتفاوض كانت لكسب الشعب الأمريكي بسبب قرب الانتخابات الامريكية” .وأضاف ان “المؤشرات تشير الى ان طهران ستوافق على الدخول بمفاوضات جديدة بشان برنامجها النووي مع واشنطن , الا انها ستضع شرطين أساسيين هما رفع الحصار عنها والثاني ان قبولها سيكون بضمانات اوربية”.وأشار القدو انه “في حال قبول طهران الدخول بمفاوضات جديدة مع واشنطن سينعكس إيجابيا على تطبيق قرار مجلس النواب والحكومة في اجلاء القوات الأجنبية وسيسهل خروجها من العراق”.

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