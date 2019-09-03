تحالف الفتح :اسامة النجيفي “كذاب”

تحالف الفتح :اسامة النجيفي “كذاب”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق النائب عن تحالف الفتح، فاضل جابر، الثلاثاء (3 أيلول 2019)، على تصريح رئيس تحالف القرار، أسامة النجيفي، بشأن  تمثيل المكون السني بـنسبة 7% فقط من المناصب بمؤسسات الدولة.وقال جابر في حديث  صحفي، إن “المعلومات التي تحدث بها أسامة النجيفي بشأن امتلاك المكون السني نسبة 7% فقط من مناصب الدولة والحكومة العراقية، غير صحيحة، لكونهم يمتلكون العديد من المناصب، أبرزها رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “المكون السني يمتلك العديد من المناصب كالوزارات ورئاسة مجلس النواب، والسفارات والوكالات وغيرها من المناصب الأخرى، فكيف يتحدث النجيفي بمثل هذه المعلومات”.ودعا جابر الى “نبذ النفس الطائفي الذي بدأ بالعودة في الآونة الأخيرة”، منوها الى أن “أصحاب هذه النفس يتحملون مسؤولية ما تعرضت له مقرات الحشد الشعبي”.وكان النجيفي، قد ذكر في وقت سابق، أن معدل تواجد المكون السني في المؤسسات الحكومية العراقية يبلغ 7% فقط.وقال النجيفي، في مقابلة متلفزة ، إن “ليس من الانصاف ان يكون نسبة التواجد السني في مؤسسات الدولة بنسبة 7% فقط، بعد ان كانت تبلغ نسبة 30%” في السابق.

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