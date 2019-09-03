تحالف الفتح :اسامة النجيفي “كذاب”

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مصدر:السفارة الأمريكية تلقت تهديدا من ميليشيات الحشد والقائد العام “صامت”
مركز حقوق لدعم حرية التعبير يطالب الحشد الشعبي بموقف عاجل من التحريض على أغتيال المدونين والصحفيين في العراق
الطاقة النيابية:كردستان لن تلتزم بأي اتفاق نفطي مع بغداد لضعف الحكومة
برهم صالح وعبد المهدي يستقبلان أبو الغيط والأول يتحدث أكثر من الثاني بشأن استقرار العراق
الكعبي لحكومة عبد المهدي:الشركات الأجنبية غير ملتزمة بنسبة تشغيل العراقيين
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الطاقة النيابية:كردستان لن تلتزم بأي اتفاق نفطي مع بغداد لضعف الحكومة
الكعبي لحكومة عبد المهدي:الشركات الأجنبية غير ملتزمة بنسبة تشغيل العراقيين
وزارة النفط توضح عن تعاقدها مع شركة GCC الخليجية
العتبة الحسينية :قسم الشهداء لوحده فقط صرف أكثر من 8 مليارات دينار لشهداء الحشد
تقرير بريطاني:نفط كركوك إلى سوريا لصالح إيران وروسيا
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الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
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إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
البيت الأبيض:عبد المهدي إيراني العقيدة والهوى
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN