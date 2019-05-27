تحالف الفتح: اسبقيتنا الأولى إبعاد الحرب عن إيران

تحالف الفتح: اسبقيتنا الأولى إبعاد الحرب عن إيران
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب عن تحالف الفتح، الاثنين، عن تبني تحالفه حوارا “مهما” مع الرئاسات الثلاث لمناقشة العديد من الملفات في مقدمتها التواجد العسكري الاجنبي والازمة بين طهران وواشنطن.وقال النائب كريم عليوي في تصريح  صحفي، إن “تحالف الفتح تبنى حوارا مع الرئاسات الثلاث يتناول العديد من الملفات التي تهم الأمن الوطني وكذلك الوضع السياسي خاصة فيما يتعلق باكمال الوزارات الشاغرة وتوزيع الدرجات الخاصة”.واضاف عليوي، أن “من اهم الملفات التي سيناقشها التحالف مع الرئاسات هي قضية التواجد العسكري الاجنبي في العراق وخصوصا القوات الأمريكية لما له من مخاطر على ضوء التوتر بين طهران وواشنطن”.ولفت عليوي إلى أن “المناقشات سوف لن تخلو من ضرورة توحيد الموقف تجاه ازمة طهران واشنطن وضرورة الاسراع بتشكيل الوفود المهمة لاجل نزع فتيل الحرب”. 

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