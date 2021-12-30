تحالف الفتح: التوافقية من تقود البلاد!!

تحالف الفتح: التوافقية من تقود البلاد!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح وليد السهلاني ،الخميس، إن الكتلة الأكبر هي من ستولد داخل البرلمان وليس خارجه “مشيراً الى أن “التوافقية السياسي هو من ستقود السفينة لتشكيل الحكومة”.وقال السهلاني في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء القادم سيأتي من داخل البرلمان والتفاهمات مستمرة مع الكتلة الصدرية لشق الطريق أمام تشكيل الحكومة التوافقية المشتركة”.وأضاف أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليس بعيد عن رئاسة الحكومة الجديدة “موضحاً أن “الساحة السياسية لا تتضمن الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية فقط وانما هناك مكونين السني والكردي وهما باتجاه مبدأ التوافقية”.

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