تحالف الفتح: الحشد الشعبي لن يلغى بوجود خامئني ورئيسي

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السوداني:ليس من صلاحية حكومة الكاظمي المنتهية الصلاحية الدخول بتعاقدات استثمارية
تظاهرة لفلاحي الديوانية لدعم القطاع الزراعي
مليار و95 مليون دولار قيمة استيراد العراق للحبوب التركية خلال (9) أشهر الماضية
وزارة الموارد المائية تعتمد النظام الإروائي المغلق عبر استخدام طرق الري الحديثة
وزارة العدل:تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات العراقية في الخارج
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الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN