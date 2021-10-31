تحالف الفتح: الحشد الشعبي لن يلغى بوجود خامئني ورئيسي

تحالف الفتح: الحشد الشعبي لن يلغى بوجود خامئني ورئيسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف الفتح، حسين اليساري، اليوم الاحد، عن وجود مخاوف كبيرة من “استهداف وتذويب” الحشد الشعبي من قبل البرلمان والحكومة المقبلة التي افرزها التزوير الذي حصل في الانتخابات.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “الكثير من القوى السياسية في الدورة الماضية طالبت بحل الحشد أو دمجه مع القوات الأمنية الأخرى بدعوى أنها تتحدث لمصلحة الحشد”، مشيراً إلى “وجود مخاوف كبيرة من (تذويب) الحشد الشعبي من قبل البرلمان والحكومة المقبلة التي افرزها التزوير الذي حصل في الانتخابات”.ولفت إلى أن ” بوجود الإمام خامنئي ورئيسي لن يلغى الحشد كما ان هيئة الحشد سيكون لها كلام آخر في حال حدث أي استهداف للحشد الشعبي”.

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