تحالف الفتح: الحشد سيكون له دور كبير في طرد القوات التركية من شمال العراق

تحالف الفتح: الحشد سيكون له دور كبير في طرد القوات التركية من شمال العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي, الاثنين, أن رئيسَ مجلس النواب محمد الحلبوسي تعمد عدم مناقشةِ ملف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية خلال جلسة الخميس الماضي الاستثنائية، فيما أشار الى أن المقاومة ستكون لها رد صاعق على الاعتداءات التركية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الحلبوسي في الاجتماعات الخارجية تغلب عليه صفة المصالح الشخصية وخاصة الاجتماع الأخير مع الرئيس تركيا رجب طيب أرودغان وعدم وضع حد الى الخروقات المتكررة على سيادة وامن العراق”، مؤكدا أن “الإطار التنسيقي والمقاومة سيكون لهما رداً صاعقاً على تركيا في الأيام القريبةِ المقبلة”.وأضاف أن “الحكومة العراقية دائما ما تقفُ مكتوفةَ الأيدي في الاعتداءات والخروقات التي تمارس ضد العراق”، مشيرا الى أن “أذرع تركيا ممتدة في داخل مجلس النواب ومتمثلة في تحالف السيادة “.وتقوم أنقرة بين الحين والآخر بعمليات قصف لشمال العراق, تحت ذرائع استهداف مقاتلين في حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وواشنطن، وتستمر القوات التركية في استباحة الأراضي العراقية على الرغم من رفض بغداد الشديد لتدخلها العسكري على أراضيها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *