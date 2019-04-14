تحالف الفتح: الحلبوسي “كذاب”

تحالف الفتح: الحلبوسي “كذاب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فند تحالف الفتح, الاحد, مزاعم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشان عدم استلامه قائمة بتواقيع عدد كبير من النواب لمناقشة مشروع قانون باخراج القوات الاجنبية, مؤكدا ان قيادات الفتح وسائرون كان كلامهم واضح بشان جمع التواقيع.وقال عضو التحالف النائب محمد البلداوي في تصريح  صحفي له اليوم، “إننا لانريد ان ندخل بمساجلات مع رئيس البرلمان بشأن وجود طلب باخراج القوات الاجنبية من عدمه لكننا نؤكد وجود طلب موقع من عدد كبير للنواب تم رفعه الى رئيس المجلس بهذا الامر”، مبينا أن “الطلب حمل هامشا بخط يد الحلبوسي”.واضاف البلداوي، انه “مع كل هذا فان قيادات الفتح وسائرون كان كلامهم واضح وتصريحاتهم علنية بتقديم الطلب والا كيف لم يرد رئيس البرلمان عليها في حينها”.وأكد البلداوي، “أننا مازلنا بانتظار رد الحكومة بشأن مدى حاجتها للقوات الاجنبية وعن عديدها ومهامها من حيث الحجم والقوة رغم انقضاء مدة طويلة على تقديم الاسئلة”.وكان الحلبوسي أعلن في تصريحات متلفزة، مساء امس السبت، بأنه لم يستلم أي طلب بإجراء تصويت نيابي لإخراج القوات الاميركية من العراق.

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