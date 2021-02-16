تحالف الفتح: العامري “الأنسب”لرئاسة الوزراء!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تحالف الفتح: العامري “الأنسب”لرئاسة الوزراء!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، (الثلاثاء 16 شباط 2021)، أن زعيم التحالف هادي العامري هو الأنسب لرئاسة مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة. وقال الزاملي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “التحشيد لرئاسة الوزراء في الفترة الحالية، من قبل بعض الأطراف، يأتي في أطار التعبئة الجماهيرية، ونحن باعتقادنا الأمر سيرتد عكسيا على من يطالب برئاسة الوزراء بالوقت الحالي”. وأضاف “نحن كتحالف فتح نعتقد أن هناك عاملان أساسيان لحسم الموضوع هما نتائج الانتخابات ومن يحصل على أعلى الأصوات وفي حال كنا في الفتح من يحقق هذين الامرين فسيكون تصدينا للمنصب تصدياً على أعلى المستويات”.ورأى الزاملي أن “زعيم تحالف الفتح هادي العامري هو الشخصية الأنسب لتولي منصب رئاسة الوزراء في الفترة المقبلة”.وتأتي تصريحات النائب عن الفتح متزامنة مع حراك يقوده التيار الصدري للفوز برئاسة الوزراء بدء بحث الناخبين على تحديث بياناتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة معززاً بتصريحات قياديين في التيار أكدت أنه الأكثر جماهيرية والأقدر على قيادة العراق بالمرحلة المقبلة.يذكر ان العامري خائن قتل الكثير من الجنود العراقيين في الحرب مع إيران وبعد 2003 منظمته اغتالت المئات من الضباط والكفاءات العلمية تنفيذا للمشروع الإيراني وما زال العامري أحد  أهم الادوات الايرانية في العراق.

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