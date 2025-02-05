تحالف الفتح: القضاء والحكومة بزعامة الإطار وما على الآخرين إلا الطاعة!!

تحالف الفتح: القضاء والحكومة بزعامة الإطار وما على الآخرين إلا الطاعة!!
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 بغداد/ شبكة  أخبار العراق- أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عدم رضوخ المؤسسات القضائية في العراق لأي تهديد وابتزاز سياسي.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ”.وبين الفتلاوي ان “بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية”، مشيرا الى، ان “هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع”.وكان الحلبوسي هاجم أمس الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه “لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية “غير الدستورية”، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط”، لافتا إلى أنه “سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل”، كما دعا إلى “تظاهرات عارمة”.

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