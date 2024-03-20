تحالف الفتح: تشكيل حكومة ديالى ما زالت متعثرة

تحالف الفتح: تشكيل حكومة ديالى ما زالت متعثرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء، قيادات الاطار التنسيقي الى التدخل لحل ازمة محافظة ديالى، التي فشل مجلسها من انتخاب محافظ لها.وقال الفتلاوي في حديث صحفي ، ان “ازمة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى مشابهة لازمة محافظة كركوك، حيث مازالت متعثرة وبحاجة الى تدخل على مستوى عال من القيادات لقوى الاطار التنسيقي، والا ستبقى عصية دون أي حل”.واضاف، ان “الواقع الاجتماعي في محافظة ديالى مشابه الى حد ما لواقع محافظة كركوك من خلال تنوع النسيج المجتمعي بالمحافظتين وهذا ما كان سببا في عدم التوصل الى حسم تشكيل حكوماتهما المحلية  ” .وأضاف ان ” ازمة تشكيل حكومة ديالى مازالت متعثرة بسبب اختلاف وجهات النظر داخل مكونات البيت “.يذكر ان مجلس محافظة ديالى إخفق بعقد اربع جلسات لانتخاب محافظ للمحافظة، بسبب انسحاب عدد من أعضاءمجلس المحافظة.

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