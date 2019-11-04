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تحالف الفتح: رئاسة البرلمان فاشلة
ائتلاف النصر يجدد تأكيده على إقالة عبد المهدي
الخارجية العراقية تدين الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء من قبل الشعب العراقي
ائتلاف النصر:الحكومة فشلت برئيسها في خدمة الشعب والكتل السياسية ترفض تعديل قانون الانتخابات
توران:نصف مواد الدستور العراقي تحتاج إلى تشريعات قانونية
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الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN