تحالف الفتح: رئاسة البرلمان فاشلة

تحالف الفتح: رئاسة البرلمان فاشلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل تحالف الفتح، الاثنين، رئاسة البرلمان تعطيل انعقاد جلسات المجلس بذريعة حضور رئيس الوزراء ، مبينا ان الرئاسة لا يوجد لديها اي قرار موحد.وقال النائب عن الفتح محمد كريم في تصريح صحفي، انه “من الخطأ الكبير الذي يرتكبه البرلمان هو ربط استمرار جلسات المجلس بحضور رئيس الوزراء وتعطيل العمل التشريعي”.وأضاف أن “تعطيل الجلسات تتحمله رئاسة البرلمان وهناك تحركات لتقديم طلب لاستئناف جلسات البرلمان وجعلها مفتوحة لحين التصويت على جميع القرارات والحزم الإصلاحية التي تتضمن مطالب المتظاهرين”.وأوضح ان “الخلل يكمن في رئاسة البرلمان لعدم وجود اي قرار موحد حيال انعقاد الجلسات”.

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