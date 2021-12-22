تحالف الفتح: رفض سياسي لتجديد ولايتي الكاظمي والحلبوسي

تحالف الفتح: رفض سياسي لتجديد ولايتي الكاظمي والحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق عن تحالف الفتح احمد الكناني, الأربعاء , بوجود شبه اتفاق بين القوى السياسية عدم التجديد لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.وقال الكناني في تصريح  صحفي , ان ” قضية التجديد لاي من الرئاسات الثلاث بات امر صعب جدا خاصة فيما يتعلق بتجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي” , كاشفا عن ” وجود شبه اتفاق بين القوى السياسية لعدم التجديد للحلبوسي والكاظمي رغم وجود دعم لهما”.وأضاف، “اما التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح فهو مرهون بموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاصل على اغلبية واضحة في نتائجه الانتخابية خاصة”.

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