تحالف الفتح سنطلب من المحكمة الاتحادية عدم المصادقة على النتائج الانتخابية

تحالف الفتح سنطلب من المحكمة الاتحادية عدم المصادقة على النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال تحالف الفتح، الإربعاء، بشأن نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات يوم امس الثلاثاء، مؤكدا رفضه لتلك النتائج لإهمالها الطعون الحقيقية.وقال القيادي في الفتح عزيز المياحي في حديث صحفي، ان “النتائج الانتخابية النهائية مرفوضة من قبل تحالف الفتح وان المفوضية اهملت الطعون الحقيقية “.وأضاف قائلا: “نرفض هذه النتائج وسنطالب المحكمة الاتحادية العليا بعدم المصادقة عليها، لكون النتائج مخالفة للحقيقة “.

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