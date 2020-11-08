تحالف الفتح: صرف رواتب الحشد الشعبي أسبقية أولى !!!!

تحالف الفتح: صرف رواتب الحشد الشعبي أسبقية أولى !!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر تحالف “الفتح”، اليوم الاحد (8 تشرين الأول 2020)، بياناً بخصوص أزمة الرواتب. وجاء في البيان الذي نشره التحالف اليوم،  “نتابع بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك، وعلى الحكومة تقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب للحشد الشعبي كاسبقية أولى ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون من جهة أخرى”.واضاف البيان “وسنكون داعمين وساندين لمثل هذة الإجراءات ونعمل على التصويت، عليها سريعا والاستمرار في إيجاد المعالاجات العملية لجميع القضايا المتعلقة بالأزمة المالية والإصلاح الاقتصادي وعدم الاعتماد على أوراق فارغة لاتقدم أية حلول عملية”.

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