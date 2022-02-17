تحالف الفتح: صوتنا سيكون إلى ( برهم صالح)

تحالف الفتح: صوتنا سيكون إلى ( برهم صالح)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي محمد البلداوي، الخميس، عزم الاطار التصويت إلى مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح ، مبينا  أن التصويت سيكون وفقا لقناعة النائب.وقال البلداوي في تصريح  صحفي، إن “ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني لشخصية اخرى بدلا عن هوشيار زيباري لا يعني تاكيد الحصول على رئاسة الجمهورية”.واضاف ان “الخلافات السياسية مستمرة وهذا يعني ان التصويت على رئيس الجمهورية سيكون وفقا لقناعة النائب بالمرشح “.وأشار البلداوي الى ان “الاطار سيدعم  ترشيح  برهم صالح لرئاسة الجمهورية ”.

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