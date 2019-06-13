تحالف الفتح :عبد المهدي غير أمين على أموال الشعب

تحالف الفتح :عبد المهدي غير أمين على أموال الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم، الخميس، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منح حكومة إقليم كردستان امتيازات كبيرة لم تحصل عليها خلال الحكومات السابقة، فيما بينت أن جميع تلك الامتيازات أعطيت دون مقابل.وقالت إبراهيم في تصريح  صحفي، إن “الحكومة الحالية منحت الإقليم امتيازات لم يحصل عليها من الحكومات السابقة دون الحصول على أموال النفط”، لافتة إلى إن “عبد المهدي أمر بصرف جميع مستحقات الإقليم رغم ممانعة اربيل إرسال إيرادات النفط، فضلا عن صرف المستحقات المالية التي أوقفتها الحكومة السابقة خلال عملية الاستفتاء الانفصالي وفرض السيطرة الاتحادية”.وأضافت أن “سياسة الحكومة الحالية تجاه الإقليم ضعيفة وليست في المستوى المطلوب ويتوجب عليها التعامل مع الإقليم وفق القانون”، مبينة أن “مجلس النواب جمع عدد كبير من التواقيع النيابية لاستضافة عبد المهدي وطرح الأسئلة البرلمانية لمعرفة اسباب التهاون مع حكومة الإقليم”.واتهم تحالف الفتح ، في وقت سابق، وزير المالية فؤاد حسين بالوقوف وراء إثارة عودة قوات البيشمركة لمحافظة كركوك وسحب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من المحافظة للضغط على حكومة بغداد بالتنازل عن أموال النفط. 

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