آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة (1.3) مليار دولار على مدار ثلاث سنوات
اليوم ..الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني
لبنان..لا سلاح لحزب الله اللبناني..السلاح بيد الدولة حصراً
سلطان عُمان يرجو من ترامب تحقيق “نتائج إيجابية” في المفاوضات مع إيران
إيران:الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا ستعقد في مسقط وليس في روما
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
السوداني: الحكومة امام شراكة طويلة الأمد مع الشركات النفطية
تحالف الفتح :قناة خور عبدالله ضمن السيادة العراقية وبيعه للكويت مقابل رشا خيانة
نفط العراق الخام الثالث عربيا في قائمة أغلى الأسعار للشهر الماضي
وزير الإعمار:طريق بغداد الحلقي جاهز للتنفيذ
نائب:وزارة النفط سلمت حكومة الإقليم أسماء (10) شركات لاختيار إحداها لتصدير النفط
-
- رياضية
نادي الجزيرة ينفي تولي (الحسين عموتة) تدريب المنتخب العراقي
إنطلاقة قوية للمنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا بالبليارد والسنوكر
السبت المقبل..اجتماع للهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم
دعوات لتأهيل المنتخب العراقي من قبل المدربين المحليين
اليوم..فريق دهوك يسعى للتتويج بلقب بطولة كأس الخليج العربي لأندية كرة القدم
-
- تحقيقات
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
ميليشيا العصائب:سنلقي القبض على (الشرع) حال وصوله بغداد
الداخلية:ضبط 2 طن و 166 كيلو غراماً من المخدرات الإيرانية خلال الربع الأول من العام الحالي
نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض استجواب المسؤولين الفاسدين في مقدمتهم رئيس هيئة الاستثمار
مقص برلمان أحزاب إيران مستمر في تقطيع أوصال العراق..بعد حلبجة ..الزبير محافظة!
نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
-
- اذاعة INN