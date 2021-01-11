تحالف الفتح: “لامانع” لدينا من وجود رقابة دولية على الانتخابات

تحالف الفتح: “لامانع” لدينا من وجود رقابة دولية على الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح النائب ايوب الربيعي، اليوم الاثنين، عدم وجود اعتراض سياسي بشأن وجود رقابة دولية على الانتخابات القادمة.وقال الربيعي في حديث  صحفي،ان “كل الدورات الانتخابية التي حصلت في العراق بعد 2005 كانت بحضور هيئات ومنظمات وشخصيات دولية للاشراف على تطبيق المعايير الخاصة بالانتخابات، لافتا الى ان” وجودها ضروري من اجل الشفافية كما ان انه يعزز من الثقة بالنتائج وهذا مطلب شعبي لكل الاطياف”، مبينا ان، حضور الهيئات الدولية في الانتخابات للكثير من دول العالم متعارف عليه”.واضاف الربيعي، ان “العامل الدولي في الإشراف على الانتخابات جاء لرصد اي اخطاء او سلبيات وخاصة دور الامم المتحدة الهام ولم نرصد تدخلا سلبيا من قبلهم في الدورات السابقة في محاولة لتغير النتائج لهذا الطرف او ذاك بعد اعداد تقارير عن العملية الانتخابية وتقديم العون للمفوضية في اتجاهات مختلفة”.واشار الربيعي الى ان “استخدام نظام البايومتري يعد اطارا مثبتاً في الانتخابات القادمة ونعتبره مسارا مهما لتفادي كل الاخطاء  ولدينا ثقة بان المفوضية ستكون حريصة على اداء مهامها بالشكل الصحيح”، مؤكدا بأن “اي مسعى لتزوير الانتخابات لن يخدم العملية السياسية ومساعينا بان تكون الانتخابات شفافة ونزيهة من اجل دعم مسار سياسي يخرج البلاد من ازماته واعطاء الناخب حرية الاختيار وهذا امر نعتبره جوهري في الانتخابات القادمة”.وكان المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم اكد، رغبة الحكومة بمراقبة دولية للانتخابات لضمان نزاهتها.

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