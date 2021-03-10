تحالف الفتح: لا حوار وطني قبل طرد القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح: لا حوار وطني قبل طرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر تحالف الفتح، الأربعاء، (10 اذار 2021)، بياناً بخصوص دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لفتح حوار وطني شامل، معتبرا إنه لا جدوى من أي حوار وطني قبل خروج القوات الاجنبية.وقال التحالف في البيان الذي نشره مكتبه الاعلامي اليوم ، “نرحب بأي حوار وطني جاد”، مبينا انه “لا جدوى من اي حوار وطني قبل تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وخروج القوات الاجنبية بالكامل”.واضاف ان “الأولى على الحكومة في هذه المرحلة تقديم الحلول الناجعة للمشكلة الاقتصادية وإعادة هيبة الدولة وبسط الأمن وتقديم الخدمات الاساسية للمواطن والتهيأة الكاملة للانتخابات المبكرة”.وطرح رئيس الوزراءمصطفى الكاظمي، أمس الاول، و عبر كلمة بثها التلفزيون الرسمي الساعة الثانية عشر ظهراً، الدعوة إلى حوار وطني شامل ليكون معبراً لتحقيق تطلعات الشعب، شملت أهدافه التوصل لاتفاق نهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، وإيجاد البيئة والتوقيتات لإخراج جميع القوات المقاتلة من أرض العراق ضمن آليات فنية زمنية متفق عليها مع التحالف الدولي.

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