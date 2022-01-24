تحالف الفتح للجامعة العربية: نرفض توجيه أي “نقد” لإيران

تحالف الفتح للجامعة العربية: نرفض توجيه أي “نقد” لإيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب تحالف الفتح، اليوم الاثنين، الجامعة العربية  بعدم توجيه اي نقد لإيران ومشروعها الثوري .وقال القيادي في التحالف، أحمد عبد الحسين، في حديث صحفي، إنه “ تحالف الفتح بفصائله المقاتلة وأحزابه يرفض رفضا قاطعا بتوجيه اي نقد لإيران ومشروعها الثوري في العراق والمنطقة، وهدد عبد الحسين دول الخليج العربي بأن الحشد الشعبي والحرس الثوري سيكونان بالمرصاد لمن يتهجم على إيران ونظامها ” الديمقراطي”.واكد عبد الحسين ،انه إذا حصل حرب بين العراق واي دولة خليجية مع إيران سنقف مع إيران تحت راية إمامنا خامئني!!. 

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