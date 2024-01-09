تحالف الفتح للصدر:بقائك خارج العملية السياسية أفضل للعراق

تحالف الفتح للصدر:بقائك خارج العملية السياسية أفضل للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد القيادي في تحالف الفتح عبد الحسين الظالمي ،اليوم الثلاثاء، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما دعا الى تجنب الفتن واثارة المشاكل في الفترة الحالية.وقال الظالمي في حديث صحفي، ان “الصدر وهو زعيم سياسي من حقه ان يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا، وهو من يقرر الاشتراك بالعملية السياسية من عدمه، وهذا شيء طبيعي في ظل الديمقراطية السياسية”.واضاف الظالمي ان “بعض قادة الاطار التنسيقي وقعوا في خطأ تكتيكي، حينما عرضوا على الصدر بعض المناصب من اجل اشراك جميع الأطياف في الحكومة، وهذا ما اثار ردود افعال من الصدر”.يذكر ان الصدر رد امس الاثنين، على دعوات ومطالبات بإنهاء اعتزاله والعودة الى العملية السياسية الذي شارك فيها طيلة 20 سنة ، يذكر ان التيار الصدري هو أحد ركائز الفساد والقتل في العراق وكل تصريحاتهم مخالفة للواقع.

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