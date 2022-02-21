تحالف الفتح للصدر: “نبوس أيدك وخلينه نتحالف”

تحالف الفتح للصدر: “نبوس أيدك وخلينه نتحالف”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا تحالف الفتح، الاثنين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لفتح ورقة جديدة في العملية السياسية للمضي بتشكيل البيت الشيعي.وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في تصريح صحفي، إننا “ندعو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لفتح ورقة في العملية السياسية والمضي بتشكيل حكومة وطنية مشتركة”، مشيراً إلى أن “الإطار التنسيقي والتيار الصدري عائلة وبيت واحد ولا يمكن أن يكون هناك اقتتال فيما بينهم”.وأضاف أن “الخطة التي جاءت بها دول الخليج إلى العملية السياسية لتفتيت البيت الشيعي ستفشل وسيكون القرار الشيعي منجمعاً في وقت قريب”.وأوضح أن “العراق يمر بأزمات كبيرة ويحتاج إلى قرارات حكيمة وحلول سريعة للخروج منها “مبيناً أن “الشارع ينتظر الكثير من البيت الشيعي”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن الإطار التنسيقي محمد الصيهود قد أكد , في وقت سابق , أن عودة الحوار بين التيار الصدري والاطار كفيل بإنهاء الأزمة السياسية بالعراق، مبينا ان الإطار التنسيقي ينتظر قرار الاتحادية بشان دستورية  فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لكونها ستوضح الصورة في اختيار الرئيس المقبل.

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