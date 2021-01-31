تحالف الفتح :لن نسمح للكاظمي بيع العراق ” تفصيخ”

تحالف الفتح :لن نسمح للكاظمي بيع العراق ” تفصيخ”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الاحد، أن قضية بيع اصول الدولة من اخطر الملفات، مبينا أن حكومة الكاظمي باتت تستولي على هذه العقارات والاموال.وقال البلداوي، في حديث صحفي: ان “الاخطر من موضوع بيع اصول الدولة هو ان الحكومة بدأت في بيع املاك ومحطات رابحة داخلة بالخدمة، على غرار محطتي البصرة”.وبين، ان “شركة (كار) واحدة من الشركات التي عليها الكثير من المؤشرات والملفات في مجال الكهرباء، سيما بعد فشلها بتلبية شروط تعاقدها مع محافظة صلاح الدين بتجهيز 200 ميكا واط من الكهرباء بالساعة، منذ عام 2013”.واشار البلداوي، إلى ان “الشركة المعنية قامت باستلام اكثر من 38 مليار دينار من محافظة صلاح الدين لكنها لم تجهز المحافظة بواط واحد وهي الآن تدعي انها تطلب الدولة مليون دولار اضافة الى الكثير من الملفات الاخرى”.واضاف النائب عن الفتح، انه “لا مبرر للحكومة ببيع المحطات العائدة لها بل كان المفترض السعي لإنشاء محطات جديدة”، لافتا الى أن “تحالف الفتح سوف يقف بالضد من كل محاولة للسيطرة على الدولة ورهن ارادتها بيد شركات فاسدة”. 

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