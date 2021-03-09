تحالف الفتح متخوف من الاستهداف الأمريكي لميليشيا الحشد

تحالف الفتح متخوف من الاستهداف الأمريكي لميليشيا الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، الثلاثاء ، استمرار الوجود الأمريكي داخل العراق وعدم تطبيق قرار البرلمان القاضي باخراج تلك القوات، عادا تسويف قرار البرلمان بإخراج الأمريكان إشارة حكومية سيئة.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “تسويف قرار مجلس النواب بشأن إخراج القوات الأمريكية من البلاد إشارة حكومية سيئة”، مبينا أن “استمرار صمت الحكومة وعدم تطبيق قرار البرلمان سيعرض ابناء الحشد الشعبي لاعتداءات أمريكية جديدة”.وأضاف، أن “هناك تهاون حكومي في تنفيذ قرار البرلمان”، لافتا الى ان “عدم رغبة واشنطن الانسحاب من العراق دليل على النوايا الأمريكية الرامية إلى تعزيز تواجدها في البلاد”.وكان النائب عن كتلة بدر عدي الشعلان اتهم، أمس الاثنين ، الولايات المتحدة الأمريكية بالاستمرار في سياسة نظرية المؤامرة ضد فصائل الحشد الشعبي، مبينا أن السياسة الأمريكية ما زالت تستخدم نظرية المؤامرة ضد الحشد الشعبي بهدف التوسيع والسيطرة.

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