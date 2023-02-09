تحالف الفتح: مصارفنا ترفض العمل بالمنصة الإلكترونية في التحويلات الخارجية!!

تحالف الفتح: مصارفنا ترفض العمل بالمنصة الإلكترونية في التحويلات الخارجية!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف الفتح عقيل الفتلاوي , الخميس , البنك الدولي والإدارة الامريكية بفرض الإرادة والابتزاز عبر تطبيق منصة سويفت, مبينا ان الولايات المتحدة الامريكية تجاوزت مرحلة الهيمنة العسكرية واتجهت نحو الهيمنة الاقتصادية عن طريق تلك المؤسسات تحت الغطاء الاممي . وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان ” الولايات المتحدة الامريكية تجاوزت مرحلة الهيمنة العسكرية واتجهت الى الهيمنة الاقتصادية عبر مؤسسات متخفية تحت الغطاء الاممي ومنها البنك الدولي ومنصة سويفت ” , معتبرا ان ” تلك المؤسسات نموذج سيء للهيمنة وتجويع الشعوب ” . وأضاف ان “الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الحاضر مازالت العنصر المقيد والضاغط على الاقتصاد العراقي خاصة بعد خروج العراق من البندين السابع والسادس “. ودعا الفتلاوي “الحكومة الى بذل المزيد من الخطوات من الحكومة لفك الارتباط من الفدرالي الأمريكي ” , مبينا ان ” الحكومة بدأت فعليا خطواتها بهذا الاتجاه لرفع القيود التي يتحكم بها الفدرالي الأمريكي ” . وأشار الفتلاوي الى ان “اللقاء الذي عقده محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق مع مساعد وزير الخزانة الامريكية نجح في اطلاق الكثير من الأموال العراقية المؤمنة بالفدرالي، إضافة الى انه مهد لنجاح مفاوضته الحالية في واشنطن ” . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *